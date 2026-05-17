В Надтеречном районе Чечни открыли новую врачебную амбулаторию

Современную врачебную амбулаторию, построенную на месте старого здания, открыли в станице Калиновской в Надтеречном районе Чечни. Лечебное учреждение возвели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Новая врачебная амбулатория рассчитана на 110 посещений в смену. Прием там ведут терапевты, педиатры, стоматолог, фельдшеры и акушерки. Лечение в амбулатории будут получать более 5,3 тыс. человек.
В медучреждении обустроили 33 кабинета, включая процедурные и смотровые, а также дневной стационар на пять коек. В здании есть своя лаборатория, аппараты ЭКГ и УЗИ. Это позволяет проводить базовые диагностические исследования на месте. Для пациентов, которым требуется оперативная помощь, предусмотрен санитарный автотранспорт.
«Ранее прием пациентов велся в приспособленных кабинетах, где были ограничены возможности для полноценного осмотра и проведения лечебно-диагностических мероприятий. Новое здание создает современные условия для нашей работы и повышает комфорт пациентов», — отметила заведующая врачебной амбулаторией Элиса Мушаева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.