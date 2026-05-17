В Египте начали срочный отлов акул: число хищниц в туристических зонах резко выросло

В сообщении отметили, что на днях акула приплыла в туристический район Эль-Кусейр, где отдыхают российские граждане. Там временно закрыли пляжи, чтобы поймать и расправиться с хищницей. Власти заявили о необходимости этого, так как ранее там же весь день плавала тигровая акула, которая не покинула эту зону самостоятельно.