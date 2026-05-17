В Египте начали срочный отлов акул: число хищниц в туристических зонах резко выросло

В Египте с началом сезона стали отлавливать акул в туристических зонах, поскольку их количество заметно выросло. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Акул стали чаще замечать у берегов Хургады и Шарм-эш-Шейха из-за косяков рыб, которые находятся на мелководье», — говорится в публикации.
По данным издания, власти требуют иметь в штате каждого отеля квалифицированного спасателя, а вдоль береговой линии должно быть организовано дежурство моторных лодок. При этом от персонала требуют владеть навыками оказания первой помощи.
В сообщении отметили, что на днях акула приплыла в туристический район Эль-Кусейр, где отдыхают российские граждане. Там временно закрыли пляжи, чтобы поймать и расправиться с хищницей. Власти заявили о необходимости этого, так как ранее там же весь день плавала тигровая акула, которая не покинула эту зону самостоятельно.
Как писал сайт KP.RU, в январе этого года власти курорта Хургада официально опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о закрытии пляжей из-за появления акул. По данным городской администрации, все пляжи, включая зону «Макади-Бей», работали в обычном режиме, а сообщения о «нашествии хищников» не соответствовали действительности. Директор заповедника «Северные острова Красного моря» Ахмед Галль пояснил, что службы регулярно проводят мониторинг морской фауны и патрулирование акватории.