20 минут на солнце — и царапин как не бывало: Создано чудо-покрытие для защиты поверхности

Ранее омские учёные совместно с исследователями «Вектора» научились быстро синтезировать химические соединения, активные против вируса осповакцины. Азлактоны (особый класс молекул) удаётся создавать за 5−45 минут с выходом готового продукта до 53−73 процентов. Из 17 полученных веществ семь показали активность, а один по эффективности почти сравнялся с «Цидофовиром».