20 минут на солнце — и царапин как не бывало: Создано чудо-покрытие для защиты поверхности

Новый материал способен затягивать царапины примерно за час при нагревании до 140 градусов. При дополнительном механическом воздействии процесс ускоряется до 20 минут. Даже после нескольких циклов резки и переплавки покрытие сохраняет химическую структуру и механические свойства.
Антибактериальные тесты показали, что материал эффективно подавляет рост кишечной палочки и золотистого стафилококка. Механизм действия не связан с выделением токсичных веществ — бактерии погибают исключительно при контакте с поверхностью.
Светопропускание покрытия достигает 90−91 процента, что сравнимо с чистым стеклом. Твёрдость соответствует уровню 1H, а адгезия — 4B-5B. Это позволяет использовать материал для защиты экранов, приборов и судовых иллюминаторов.
Пока технология остаётся лабораторным прототипом: селенсодержащие компоненты дороже обычных материалов. Оптимистичный срок внедрения учёные оценивают в 5−7 лет. Первыми новое покрытие могут получить дорогостоящие специализированные устройства — глубоководные аппараты, морские сенсоры и медицинские инструменты.
