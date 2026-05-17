20 минут на солнце — и царапин как не бывало: Создано чудо-покрытие для защиты поверхности

Китайские и бельгийские учёные разработали прозрачное полиуретановое покрытие, которое самостоятельно восстанавливается после повреждений и убивает бактерии при прикосновении. Результаты исследования опубликованы в Chinese Journal of Polymer Science.

Источник: Life.ru

Новый материал способен затягивать царапины примерно за час при нагревании до 140 градусов. При дополнительном механическом воздействии процесс ускоряется до 20 минут. Даже после нескольких циклов резки и переплавки покрытие сохраняет химическую структуру и механические свойства.

Антибактериальные тесты показали, что материал эффективно подавляет рост кишечной палочки и золотистого стафилококка. Механизм действия не связан с выделением токсичных веществ — бактерии погибают исключительно при контакте с поверхностью.

Светопропускание покрытия достигает 90−91 процента, что сравнимо с чистым стеклом. Твёрдость соответствует уровню 1H, а адгезия — 4B-5B. Это позволяет использовать материал для защиты экранов, приборов и судовых иллюминаторов.

Пока технология остаётся лабораторным прототипом: селенсодержащие компоненты дороже обычных материалов. Оптимистичный срок внедрения учёные оценивают в 5−7 лет. Первыми новое покрытие могут получить дорогостоящие специализированные устройства — глубоководные аппараты, морские сенсоры и медицинские инструменты.

Ранее омские учёные совместно с исследователями «Вектора» научились быстро синтезировать химические соединения, активные против вируса осповакцины. Азлактоны (особый класс молекул) удаётся создавать за 5−45 минут с выходом готового продукта до 53−73 процентов. Из 17 полученных веществ семь показали активность, а один по эффективности почти сравнялся с «Цидофовиром».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.