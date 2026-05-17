Мишустин примет участие в конференции «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде

Глава правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в 11-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») в Нижнем Новгороде 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Главное пленарное заседание с участием Мишустина будет посвящено теме «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности».
«Каждый год на площадке Нижегородской ярмарки встречаются ведущие игроки рынка цифровой экономики и представители органов власти, чтобы выработать наиболее эффективные решения, готовые к внедрению в отечественную промышленность», — сказал губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии «Единая Россия» Глеб Никитин.
Глеб Никитин и его заместитель Егор Поляков, курирующий ИТ-направление в нижегородском правительстве, подпишут ряд соглашений в ходе первого дня конференции.
«Проведение форума в Нижнем Новгороде в очередной раз подтверждает высокий статус нашего региона как одного из центров ИТ-индустрии», — заявил глава Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Напомним, организация профильных ИТ-конференций отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению Владимира Путина.
11-я конференция «ЦИПР» пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. (16+).
