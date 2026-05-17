Стало известно о состоянии велосипедиста, которого переехала машина у «Школы милиции»

20-летнего парня доставили в БСМП с сотрясением и ушибами.

Источник: Клопс.ru

Велосипедист, пострадавший в ДТП на кольце у «Школы милиции», находится в состоянии средней тяжести. Об этом источник в экстренных службах региона сообщил «Клопс» в воскресенье, 17 мая.

Молодому человеку 20 лет. После аварии его госпитализировали в БСМП с сотрясением и ушибами. Сейчас пациент находится под наблюдением.

Утром очевидцы заметили на Московском проспекте лежащего человека, рядом — смятый велосипед. Прибывшие медики погрузили пострадавшего в скорую. Позже выяснилось, что парня, поворачивавшего с улицы Буткова, после падения переехал автомобиль.