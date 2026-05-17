Рядом с ТЭЦ-2 в Ульяновске вспыхнул пожар

Пожар в Ульяновске.
В Ульяновске в промзоне Заволжского района рядом с ТЭЦ-2 вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба городской администрации.
По предварительной информации, загорелись технические жидкости — трансформаторное масло в техническом помещении на территории, смежной с ТЭЦ-2. В результате инцидента никто не пострадал.
Возможной причиной происшествия власти назвали жаркую погоду, внешних воздействий, по их данным, зафиксировано не было.
Для тушения пожара на место были направлены дежурный по городу, руководство Управления гражданской защиты и городские спасатели. Специалисты поисково-спасательной службы также участвуют в локализации и тушении возгорания.
В конце января в Хабаровске пожар вспыхнул на ТЭЦ-3 (входит в Дальневосточную генерирующую компанию, ДГК). Огонь охватил 15 кв. м кровли одного из корпусов объекта. При пожаре погибли трое рабочих подрядной организации, проводившей ремонт.
Возгорание ликвидировали в течение пяти часов.
