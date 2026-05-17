В Перми завершили операцию по спасению лося на набережной

Операцию по спасению лося на набережной завершили, сообщили в Министерстве природы Пермского края.
16 мая пермяки заметили на набережной лося. По словам очевидцев, животное было ранено и не могло уйти самостоятельно. 17 мая лось по-прежнему оставался на набережной. Тогда на место выехали специалисты минприроды.
Сначала животное пытались усыпить для транспортировки, но дротики не пробили плотную шкуру. Тогда сотрудники на лодке сопроводили лося на другой берег. Там он смог самостоятельно выйти на берег без травм.
«Как только лось почувствовал землю под ногами, он вышел на берег и лег отдохнуть среди растительности. В данном месте достаточно кормовой базы — животное сможет восстановится и продолжить свой путь», — рассказали в ведомстве.