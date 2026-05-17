«Балтика» завершила сезон в первой шестёрке РПЛ

Калининградская «Балтика» проиграла в домашнем матче московскому «Динамо» и завершила сезон на шестом месте в Российской Премьер-лиге. Матч состоялся в воскресенье, 17 мая, на «Ростех Арене» и закончился со счётом 1:2. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».