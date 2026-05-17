Белый дом: КНР обязалась закупать сельхозпродукцию США на 17 млрд долларов в год

Пекин согласился ежегодно до 2028 года закупать американскую сельхозпродукцию на 17 млрд долларов. Об этом сообщил Белый дом по итогам визита в КНР президента США Дональда Трампа.
«Китай закупит как минимум на 17 миллиардов долларов ежегодно сельхозпродукции», — говорится в сообщении.
В Белом доме отметили, что закупки состоятся в 2027 и 2028 годах. При этом в 2026 году эта сумма будет пропорционально пересчитана. Уточнялось, что эта договоренность станет дополнением к обязательствам КНР по покупке сои от октября 2025 года.
Как писал сайт KP.RU, 14 мая хозяин Овального кабинета заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился закупить 200 самолетов у Boeing в ходе переговоров в Пекине. При этом республиканец добавил, что компания хотела продать Китаю 150 самолетов, в то время как получила 200.
После таких новостей акции корпорации Boeing упали на 4,1%, поскольку указанный объем закупок оказался значительно ниже ожиданий аналитиков, рассчитывавших на более крупный заказ со стороны КНР.