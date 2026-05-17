Вадим Гаранин хочет продолжить работу на посту главного тренера ФК «Пари НН»

Главный тренер ФК «Пари НН» Вадим Гаранин, который был назначен на заключительные три игры в РПЛ, заявил журналистам после матча с казанским «Рубином» (2:2), что хочет продолжить работу в клубе.
По словам специалиста, «Пари НН» покинут большое количество футболистов.
«К сожалению, именно с этой командой не только у меня, но и у другого тренера работать не получится, потому что достаточно много игроков её покинут. Сейчас говорить обо мне и о моём будущем не время и не место. Конечно, есть огрмоное желание работать. Но есть определённые нюансы. В том числе и результат», — подчеркнул Вадим Гаранин.
Добавим, что РПЛ напрямую покинули «Пари НН» и «Сочи», которые новый сезон начнут в первой лиге.