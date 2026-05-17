Задержание севшего на трон в Эрмитаже. Фото

В Петербурге Росгвардия задержала 45-летнего мужчину, севшего на Большой императорский трон в Эрмитаже. Он зашел за веревочное ограждение в Георгиевском зале Зимнего дворца и с трона начал зачитывать текст с принесенных с собой листов бумаги. Как сообщала «Фонтанка», звучали слова про разорение мужчины, взятки и кредиты.