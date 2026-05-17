На западе России открыли памятник Грибоедову

Глава региона отметил, что Грибоедова связывали со Смоленской областью родственные и творческие отношения. В Вяземском муниципальном округе расположена усадьба «Хмелита» — родовое имение семьи драматурга, где сегодня действует музей, посвящённый его жизни и творчеству.