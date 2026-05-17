На западе России открыли памятник Грибоедову

В Смоленск установили памятник драматургу, поэту и государственному деятелю Александру Грибоедову. Открытие бюста приурочили к 150-летию Всероссийского театрального общества. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Памятник разместили возле Смоленского государственного академического драматического театра имени А. С. Грибоедова. В церемонии приняли участие заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьев и народный артист России Владимир Машков.
Глава региона отметил, что Грибоедова связывали со Смоленской областью родственные и творческие отношения. В Вяземском муниципальном округе расположена усадьба «Хмелита» — родовое имение семьи драматурга, где сегодня действует музей, посвящённый его жизни и творчеству.
Скульптурная композиция выполнена из бронзы и установлена на постаменте из карельского мрамора. Автором памятника стал смоленский скульптор Валерий Гращенков.
По словам Анохина, новый памятник должен стать частью культурного пространства города и ещё одним символом исторического наследия Смоленска.
Власти региона сообщили, что установка бюста стала частью мероприятий, посвящённых развитию театральной и музейной инфраструктуры области, а также сохранению памяти о деятелях русской литературы и искусства, связанных со Смоленщиной.
