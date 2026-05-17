Жителю Приморья, чью собаку загрыз тигр, подарили щенка в качестве компенсации

Ранее в Хабаровском крае специалисты отловили амурского тигра, который регулярно выходил к людям в районе села Пушкино Бикинского района. Зверя отловили 7 мая вблизи посёлка. В краевом управлении охотничьего хозяйства уточнили: это самец, ему больше семи лет. Во время первого осмотра явных повреждений у него не обнаружили.