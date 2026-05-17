В Воронеже водитель маршрутки выбросил пожилого пассажира

Ранее похожий конфликт произошёл в Башкирии. Там водитель автобуса отказался везти 17-летнего сына участника СВО, который направлялся из села Охлебинино в Уфу. Юноша имел право на бесплатный проезд по закону, однако сотрудник транспортной компании проигнорировал положенную льготу. После жалобы надзорное ведомство начало проверку. Позже выяснилось, что водитель не только нарушил права школьника, но и работал без обязательной контрольно-кассовой техники.