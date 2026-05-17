Белый дом утверждает, что денуклеаризация КНДР является общей целью США и Китая

Ядерное разоружение Северной Кореи является общей целью США и Китая. Об этом сообщил Белый дом по итогам визита в Пекин американского президента Дональда Трампа.
«Президент Трамп и лидер (КНР — прим. ред.) Си (Цзиньпин — прим. ред.) подтвердили общую цель по денуклеаризации КНДР», — утверждается в публикации.
Стоит отметить, что официальный Пекин на данный момент не подтверждал такую договоренность.
Как писал сайт KP.RU, 6 мая Ким Чен Ын повторно назначен Председателем Государственных дел КНДР с правом использования ядерного оружия. Новая конституция Северной Кореи наделяет Ким Чен Ына правом применять ядерное оружие, но только с целью «предотвращения войны».
Ранее глава КНДР заявил о правильности отказа от денуклеаризации из-за нарушений прав суверенных государств. Он отметил, что безопасность Северной Кореи обеспечивается силой, а не декларациями.