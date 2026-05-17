Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом утверждает, что денуклеаризация КНДР является общей целью США и Китая

Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Пекине якобы подтвердили цель по денуклеаризации Северной Кореи.

Источник: Комсомольская правда

Ядерное разоружение Северной Кореи является общей целью США и Китая. Об этом сообщил Белый дом по итогам визита в Пекин американского президента Дональда Трампа.

«Президент Трамп и лидер (КНР — прим. ред.) Си (Цзиньпин — прим. ред.) подтвердили общую цель по денуклеаризации КНДР», — утверждается в публикации.

Стоит отметить, что официальный Пекин на данный момент не подтверждал такую договоренность.

Как писал сайт KP.RU, 6 мая Ким Чен Ын повторно назначен Председателем Государственных дел КНДР с правом использования ядерного оружия. Новая конституция Северной Кореи наделяет Ким Чен Ына правом применять ядерное оружие, но только с целью «предотвращения войны».

Ранее глава КНДР заявил о правильности отказа от денуклеаризации из-за нарушений прав суверенных государств. Он отметил, что безопасность Северной Кореи обеспечивается силой, а не декларациями.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше