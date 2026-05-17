На героя видео и его ребенка оказывали давление — автора ролика привлекли по уголовной статье: Центр защиты данных рассказал о реальных наказаниях белорусам за самосуд в соцсетях

НЦЗПД рассказал, как реально наказывают белорусов за самосуд в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев сказал в эфире телеканала СТВ о реальных наказаниях белорусам за самосуд в размещенных ими сведениях о других гражданах или в видео из соцсетей.

Гаев привел несколько случаев, когда размещенные без согласия гражданина сведения или видео о нем привели к наказанию автора публикации.

Вот одна из ситуаций, описанных Гаевым:

«Недавно обращался в центр гражданин, права которого были нарушены другим. В TikTok разместил соответствующий ролик с негативной стороны, характеризующий обратившееся лицо. Было подтверждено, что оснований для размещения такого рода информации не было. И гражданин, разместивший такую информацию, был привлечен к административной ответственности».

До уголовной статьи в отношении автора видео дошло в следующей истории из-за причинения нравственных страданий:

«Когда в магазине один из граждан решил показать себя во всей красе и отобразил работника объекта торговли в интернете с негативной, как ему показалось, стороны… На этого человека, работника торговли, тоже стало оказываться влияние со стороны читателей, зрителей, посетителей этого ресурса. Его узнали близкие, знакомые. Более того, узнали дети, школьники. И стали оказывать влияние также на ребенка данного работника, что оказало на него психологическое влияние».

А одна из ситуаций касалась школьного учителя, которого привлекла к ответственности администрация учреждения образования. Данные об этом один из родителей поместил в школьный чат.

«Об учителе стала распространяться информация персонального плана в рамках конкретного случая среди значительного круга лиц. В результате человек не смог продолжить работу в этом учреждении образования, и выбранное дело жизни, по сути, оказалось для него закрытым», — рассказал Гаев, напомнив, что подобные поступки одних людей влияют на судьбы других.

Глава НЦЗПД говорит, что при тех или иных нарушениях общественного порядка или конфликтных ситуациях надо обращаться в правоохранительные органы:

«Чтобы разместить информацию о другом в интернете, надо сначала получить его согласие. Если этого гражданин не делает, то он нарушает закон. Самосуд устраивать нельзя, [если] есть признаки нарушений, на это есть уполномоченные органы».

