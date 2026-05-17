Неонациста из Грузии в Штатах приговорили к 15 годам

Суд в США приговорил 22-летнего гражданина Грузии Михаила Чхиквишвили к 15 годам лишения свободы по делу о распространении неонацистской идеологии и призывах к насилию против евреев и представителей расовых меньшинств. Об этом сообщает телеканал ABC.
По данным следствия, Михаил Чхиквишвили занимался вербовкой новых участников в экстремистскую группу, а также распространял книгу под названием «Справочник ненавистника».
В ходе судебного процесса обвиняемый признал вину и обратился к суду с просьбой о снисхождении. В материалах дела приводятся его слова о том, что действия причинили вред и способствовали распространению ненависти и призывов к насилию.
Сторона обвинения заявила, что деятельность группировки была связана с рядом преступлений на территории США. В частности, в штате Теннесси был убит 16-летний подросток.
Американские правоохранительные органы квалифицировали деятельность группы как угрозу общественной безопасности, а следствие уделяло особое внимание распространению экстремистских материалов и попыткам вовлечения новых участников через радикальные сообщества.
