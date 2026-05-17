Футболисты дзержинского «Химика» одержали седьмую победу подряд

Седьмая победа в сезоне и третий крупный выигрыш подряд у дзержинского «Химика», выступающего во второй лиге первенства России по футболу (дивизион «Б», группа 4).
«Динамо-Барнаул» в Дзержинске продержалось чуть более получаса, после чего их оборона рухнула под натиском атак хозеяв. У них забитыми мячами отметились Роман Изотов (32-я минута), Артём Широков (37-я), Никита Никифоров (50-я) и Даниил Зуев (69-я). Гости смогли забить гол престижа под занавес встречи — 4:1.
Лидирующая тройка: «КДВ» (Томск) — 24 очка, «Химик» (Дзержинск) — 21, «Победа» (Нижний Новгород) — 16.
24 мая «Химик» сыграет в Новотроицке против «Носты».
