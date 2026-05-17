На Дальнем Востоке с начала мая зарегистрировали более 1000 природных пожаров

Больше всего пылает самый маленький регион ДФО — Еврейская автономная область. На нее одну, согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», пришлось 52 процента всех территорий, охваченных майскими пожарами на Дальнем Востоке, и половина от всего, что горело с начала месяца по всей России. Виновниками, как правило, становятся люди. В регионах борются с поджигателями — на многих территориях установлены особые противопожарные режимы, в рамках которых нельзя жечь костры, отжигать сухую траву, выезжать на природу на шашлыки. Некоторых эти запреты не останавливают, и они получают крупные штрафы. А тем, кто помогает найти нарушителей, положена награда.