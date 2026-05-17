На Дальнем Востоке с начала мая зарегистрировали более 1000 природных пожаров

Количество природных пожаров на Дальнем Востоке, зарегистрированных с начала мая, превысило уже тысячу. От них уже пострадало более полумиллиона гектаров.
Больше всего пылает самый маленький регион ДФО — Еврейская автономная область. На нее одну, согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», пришлось 52 процента всех территорий, охваченных майскими пожарами на Дальнем Востоке, и половина от всего, что горело с начала месяца по всей России. Виновниками, как правило, становятся люди. В регионах борются с поджигателями — на многих территориях установлены особые противопожарные режимы, в рамках которых нельзя жечь костры, отжигать сухую траву, выезжать на природу на шашлыки. Некоторых эти запреты не останавливают, и они получают крупные штрафы. А тем, кто помогает найти нарушителей, положена награда.
Так, 300 тысяч рублей получил бдительный житель ЕАО. Он заметил мужчину, который жег сухостой на сельхозполях. Снял происходящее на видео и вызвал сотрудников МЧС.
"В результате удалось предотвратить распространение огня на большую площадь и задержать нарушителя, — отметил главный госинспектор ЕАО по пожарной безопасности Александр Сидякин.
В других «горящих» регионах ДФО за достоверную информацию о виновниках ландшафтного пожара тоже предусмотрена награда. В Хабаровском крае — 150 тысяч за сведения о нарушителе, а за помощь в задержании — до 200 тысяч. В Забайкалье за содействие в поимке положено 250 тысяч рублей.
На территории трех регионов Дальнего Востока из-за пожаров действуют режимы ЧС — в Еврейской автономной области, Амурском районе Хабаровского края, а также в Ромненском и Магдагачинском округах Амурской области. В большинстве муниципалитетов Приморья установлен особый противопожарный режим.
"На тушение пожаров уходят средства, которые мы могли направить на благоустройство. Поэтому поджигатели подводят и своих соседей, и весь регион, — подчеркнула губернатор ЕАО Мария Костюк.
Во время действия особого противопожарного режима сжигание мусора может обойтись очень дорого. Так, в Приморском крае штрафы для граждан достигают 60 тысяч рублей, для должностных лиц — 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей. В случае, если были уничтожены лесные насаждения, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.