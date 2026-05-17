Режиссёр Лю рассказал о спросе на российское кино и сериалы в Китае

Китайский режиссёр и продюсер Лю Сюань, также известный как Дмитрий Лю, рассказал о российских фильмах и сериалах, которые получили популярность среди зрителей в КНР.

Китайский режиссёр и продюсер Лю Сюань, также известный как Дмитрий Лю, рассказал о российских фильмах и сериалах, которые получили популярность среди зрителей в КНР. Об этом сообщает «Главный региональный» со ссылкой на эфир программы «Узнаем друг друга: Россия и Китай».

По словам режиссёра, в последние годы российская киноиндустрия заметно увеличила объёмы производства. Он отдельно выделил рост интереса к сказочным и ретро-проектам. Среди наиболее заметных работ Лю назвал фильмы «Чебурашка» и «Мастер и Маргарита».

Продюсер отметил, что за последние два десятилетия в Китае сформировалось поколение, которое слабо знакомо с русской культурой и литературными образами. По этой причине, по его словам, китайской аудитории не всегда понятны персонажи русских сказок, включая Бабу Ягу и Кощея.

Лю также обратил внимание на развитие российских стриминговых сериалов. Он подчеркнул, что многие проекты отличаются высоким качеством производства и более свободным выбором тем по сравнению с кино. В качестве примера режиссёр упомянул сериал «Слово пацана».

Самым успешным российским фильмом в китайском прокате, по словам Лю, остаётся «Движение вверх». Он заявил, что его кассовые сборы в КНР до сих пор остаются рекордными среди российских картин. Также популярность получили мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лёд» и фильм «Он — дракон».

Режиссёр отметил, что интерес китайской аудитории к российскому кино во многом связан с необычной для местного рынка атмосферой, сочетанием исторических сюжетов, фэнтези и национального культурного колорита, который отличает российские проекты от западного и азиатского массового кино.

