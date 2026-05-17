Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой

Напомним, ранее Минобороны России сообщило об освобождении Кутьковки и Боровой в Харьковской области. По данным ведомства, населённые пункты перешли под контроль российских войск в результате активных действий подразделений группировки «Запад». Освобождение Боровой может создать условия для дальнейшего продвижения на Изюм, считает военный корреспондент Александр Коц. По его словам, этот населённый пункт был важным логистическим узлом ВСУ. Контроль над Боровой позволяет российским силам укрепить позиции на южных подступах к Купянску и открыть дополнительные возможности для развития наступления на Изюмском направлении.