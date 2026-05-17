В Калининграде из-за обрыва контактной сети встали трамваи № 3 и № 5

Вагоны временно пустили по круговым схемам через центр.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде движение трамваев № 3 и № 5 заблокировано из-за обрыва контактной сети у Южного вокзала, на улицах Песочной и Дюнной. Об этом Центр организации движения и пассажирских перевозок сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 17 мая.

Ограничения будут действовать, пока неисправность не устранит специальная бригада энергетиков. До этого оба маршрута изменили схему движения и пустили по кругу.

Трамвай № 3 временно идёт от Центрального парка по улицам Черняховского, 9 Апреля, Шевченко и Ленинскому проспекту, затем возвращается к начальной точке. № 5 следует похожей схемой: от Бассейной через центр к исходной остановке.

15 мая после ДТП с трамваем и падения дерева в Калининграде тоже пришлось менять схему движения транспорта.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
