Отмучились. «Пари НН» покинул премьер-лигу

Борьба футболистов «Пари Нижний Новгород» за выживание в РПЛ завершилась в Казани 17 мая. А приговор вынес «Рубин», сыгравший с нижегородцами роковую ничью 2:2 в заключительном 30-м туре сезона 2025/2026.
Пять лет в элитном дивизионе у «Пари Нижний Новгород» получились нервными и какими-то бесцветными. Клуб удивлял странными тренерскими назначениями. Перетасовал огромное количество футболистов. Но так и не нашёл своей игры. Могло ли всё сложиться иначе? И что ждёт «Пари НН» в ближайшем будущем? Разбирался nn.aif.ru.
Бессмысленная драма.
Последний матч «Пари НН» в премьер-лиге начался с фиаско. «Рубин» забил уже на 15-й минуте после ошибки нижегородской обороны. Хозяева и в дальнейшем владели инициативой, не давая гостям никаких шансов.
А в самом начале второго тайма интригу, казалось, стёр в порошок автогол Никиты Каккоева. Защитник неловко отпасовал назад и прокинул мяч мимо вратаря Никиты Медведева прямо в собственные ворота.
Но «Пари НН» ещё не сдался! Дубль Вячеслава Грулёва, забившего на 61-й и 65-й минутах, заставил хоть ненадолго, но поверить в чудо.
А на 77-й минуте Адриан Бальбоа непостижимым образом не забил из 100-процентной позиции, не попав в створ.
В самой концовке матча третий гол забил «Рубин», почти приговорив «Нижний». Но после видеопросмотра мяч Даниила Кузнецова был отменён из-за нарушения правил.
Впрочем, главный драматизм этой перестрелки был в её полной бессмысленности. В параллельном матче в Махачкале местное «Динамо» сумело защитить нулевую ничью со «Спартаком» и удержалось на 14-м месте в турнирной таблице. Дагестанская команда идёт в переходные матчи, «Нижний» с премьер-лигой однозначно прощается.
Шпилевский — не наш тренер?
Формально «Пари НН» расстался с шансами на спасение только в 30-м туре. Но ещё до игры с «Рубином» было ощущение, что точка в этой печальной истории была поставлена в предыдущей игре.
11 мая «Нижний» на своём поле драматично уступил ЦСКА, пропустив два гола на 90-й минуте. После рокового поражения 1:2 нервы сдали у голкипера нижегородцев Никиты Медведева, который устроил скандал с болельщиками, вывесившими баннер «Шпилевский — наш тренер».
Суть претензий голкипера к фанатам сводилась к следующему: это именно Алексей Шпилевский, отправленный в отставку в конце апреля, довёл команду до зоны вылета, а вы про него плакаты пишете.
От всей этой истории отдавало какой-то кричащей безнадёгой. Алексея Шиплевского уволили 28 апреля. Отставка тренера, который как теперь стало ясно, давно потерял общий язык с игроками. Разлад с собственными болельщиками…
Едва ли в такой обстановке кому-то по силам спасти команду от вылета.
«Руководство клуба, конечно, опоздало с отставкой Шпилевского. Убирать тренера, наверное, надо было после поражения от “Ростова”, когда ситуация в турнирной таблице уже стала критической, но до конца сезона ещё оставалось семь игр. Сильный тренер, тот же Рашид Рахимов, который с конца прошлого года остаётся без работы после ухода из “Рубина”, теоретически мог бы помочь, — считает бывший спортивный директор футбольного клуба “Нижний Новгород” Александр Липко. — А назначение за три тура до конца сезона Вадима Гаранина, когда судьба команды зависела не от самого “Пари НН”, было шагом бессмысленным».
Справедливый итог?
На протяжении трёх предыдущих сезонов «Пари НН» неизменно заканчивал чемпионат в стыковых матчах, и футбольную весну нижегородские болельщики провожали, надрывая нервы просмотрами игр за выживание с командами из первой лиги.
В 2023 году «Пари НН» намучился с московской «Родиной», когда после победы 3:0 в гостях опростоволосился дома — 0:2 — и едва не позволил затащить себя в дополнительное время.
В 2024 году «Нижний» был в шаге от фиаско в матчах с «Арсеналом». После поражения 1:2 дома «парижанам» могло помочь чудо. И оно случилось в Туле в виде гола в свои ворота горе-бомбардира Эрвинга Ботаки-Йобомы и общей победы 2:0.
А год назад вообще произошла невообразимая история с «Сочи». «Пари НН» проиграл южанам по сумме двух матчей, но остался в РПЛ благодаря решению исполкома Российского футбольного союза, включившего нижегородцев в состав участников вместо отчисленных из-за банкротства «Химок».
Но подаренным шансом на «вторую жизнь» «Пари НН» не воспользовался. К слову, вместе с «Нижним» по итогам сезона 2025/26 из премьер-лиги вылетели и участники тех самых странных прошлогодних стыков «Сочи».
«Футбол справедлив. Я всегда повторяю, что в игре есть футбольный бог — это фарт. Когда ты делаешь свою работу так, как надо, фарт на твоей стороне. “Пари НН” везло четыре года подряд. В свой первый сезон команда спаслась от вылета, сенсационно обыграв “Зенит” в 30-м туре. Потом было три года подряд спасений в стыковых матчах. Но вечно так везти не может, — рассуждает Александр Липко. — Главная проблема “Нижнего” в его руководителях. Менеджмент клуба, кто бы ни занимал управляющий пост, постоянно совершал ошибки. Никто так и не понял выбор в пользу Алексея Шпилевского перед началом сезона. Уход бомбардира Хуана Боселли зимой тоже невозможно объяснить. Как можно отпустить игрока, который делает результат, когда твоя команда борется за выживание?
Руководству Нижегородской области необходимо было выбрать на роль генерального директора «Пари НН» авторитетного специалиста. Тогда в команде появились бы и сильный тренер, и добротные игроки. Но за пять лет этого так и не произошло".
Каким путём пойдёт «Пари НН»?
Если оставить за скобками раздражение от провального сезона, наверное, печальный конец нижегородской команды закономерен. От сезона к сезону болельщики видели примерно одно и то же, но так и не дождались качественного шага вперёд.
Почему руководство клуба не дало шанса на тренерской должности легенде нижегородского футбола Антону Хазову?
Как мимо главной команды региона прошли Никита Кривцов, Валентин Пальцев, Богдан Овсянников и другие нижегородцы, которые вполне успешно выступают в РПЛ?
Кто отвечал за подписание огромного количества посредственных футболистов?
Со всеми этими вопросами «Пари НН» отправляется в Первую лигу. И каким будет там существование клуба, пока никому неизвестно.
Невесёлых примеров, когда потерявшие место в элите команды вообще пропадали с футбольной карты, хватает. Нижегородская «Волга» середины 2010-х и нижегородский «Локомотив» начала нулевых — в их числе.
Впрочем, есть и другие примеры. Вернулся же в премьер-лигу воронежский «Факел», который год назад вылетел в «пердив».
В ближайшие дни ждём итоговой пресс-конференции «Пари Нижний Новгород» и заявлений менеджмента о том, какой будет жизнь без премьер-лиги.