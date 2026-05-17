В Ростовской области автомобиль врезался в столб, водитель погиб

Авария произошла в воскресенье, 17 мая на автодороге Шахты — Цимлянск. Пожилой водитель за рулем ВАЗ 2106 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору освещения. В результате ДТП 73-летний мужчина погиб на месте, а его 54-летняя пассажирка была доставлена в больницу с телесными повреждениями.