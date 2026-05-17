Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области автомобиль врезался в столб, водитель погиб

Во время аварии на трассе под Ростовом водитель погиб, а пассажирка получила травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области машина врезалась в столб, водитель погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в воскресенье, 17 мая на автодороге Шахты — Цимлянск. Пожилой водитель за рулем ВАЗ 2106 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору освещения. В результате ДТП 73-летний мужчина погиб на месте, а его 54-летняя пассажирка была доставлена в больницу с телесными повреждениями.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — говорится в сообщении ведомства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.