«Ротор» сразится с «Акроном» за выход в РПЛ 20 мая

Волгоградский клуб узнал соперника по переходным матчам в Премьер-Лигу.

Источник: Комсомольская правда

17 мая 2026 года стал известен соперник волгоградского «Ротор» по стыкам. В переходных матчах за выход в РПЛ волгоградцы сразятся с тольяттинским «Акроном», который сегодня потерпел поражение от «Крыльев советов». Уже в среду, 20 мая, состоится первый из двух матчей, в которых решится, какой из клубов новом сезоне будет играть в российской футбольной Премьер-лиге.

Первый матч пройдет на Волгоград Арене 20 мая в 19:30.

— Поддержка трибун будет иметь огромное значение — ждём каждого на стадионе, — обратился к болельщикам волгоградский «Ротор».

В составе «Акрона», у которого после поражения уволили главного тренера, возможно, приедет лучший бомбардир в истории РПЛ Артем Дзюба, если оправится от травмы.

