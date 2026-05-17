«Попал под влияние пропаганды»: Поддержавшая Россию певица Таисия Повалий рассказала о семейной драме из-за политики

Известная певица с Украины Таисия Повалий, которая после начала спецоперации поддержала Россию, в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, что ее сын Денис Повалий по сути отрекся от нее.
По ее словам, единственный сын Денис родился в 1983-м году в первом браке с музыкантом Владимиром Повалием. Он отучился в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, у него есть семья, в которой подрастает пятилетний сын Демьян.
Артистка призналась, что проблемы в отношениях с ребенком начались давно. Она вспомнила, что сложности в общении начались еще в 2014 году во время учебы в вузе, когда все его друзья были «прооранжевые», все они были против власти, а она стала депутатом. Дома были серьезные выяснения отношений с сыном, отметила она.
Повалий заметила, что окружение Дениса оказалось словно зомбировано.
«Им по всем каналам одну и ту же информацию дают, что Россия плохая. Сын попал под влияние пропаганды», — пожаловалась певица.
Также она рассказала, что зимой 2022 года осталась в Москве, хотя сын уговаривал перебраться в Испанию с его женой и сыном. Таисия подчеркнула, что не просила сына остаться, потому что понимала, что он должен ехать к семье. Они тогда уехали из Киева и переехали в Европу. «Сейчас у нас нет связи. Денис меня просто поздравляет с днем рождения по СМС», — сказала она.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Украины предъявила заочные обвинения в поддержке России украинской певице Таисии Повалий. В ведомстве отметили, что артистка регулярно принимает участие в различных акциях, например, в концерте в Луганске, который был организован в честь годовщины освобождения города от нацистских захватчиков.