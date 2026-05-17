Секреты Балтийского моря: водолазы МЧС показали свою опасную работу

В Калининград водолазы МЧС ежедневно работают там, куда не добирается обычный спасатель — на глубине Балтийского моря, рек и озер региона. 17 мая водолазная служба МЧС России отмечает 30-летие со дня основания.
Калининградские специалисты участвуют в поисково-спасательных операциях, обследуют затонувшие объекты, помогают правоохранителям искать улики и выполняют подводное разминирование.
Одной из самых сложных задач остается работа у берегов Балтийск, где спасатели обследуют и разминируют затонувшую баржу времен Великой Отечественной войны. Такие операции требуют предельной концентрации, выдержки и ювелирной точности.
Под водой водолазам приходится действовать практически вслепую — в холодной воде, при сильных течениях и ограниченной видимости. Несмотря на это, специалисты МЧС продолжают выполнять опасные задачи и обеспечивать безопасность жителей региона.