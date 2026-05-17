Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От вьюнка до шалфея: названы дачные цветы, за выращивание которых грозит уголовное дело

Ряд декоративных посадок вошли в список наркосодержащих растений.

Источник: Комсомольская правда

Обычная дачная клумба может стать основанием для возбуждения уголовного дела, если владелец участка вырастил на ней запрещенные растения. К последним, например, относится один из видов шалфея, об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» юрист Евгений Евдокимов.

— Жесткая практика сложилась вокруг декоративных посадок, пополнивших список наркосодержащих растений. Популярная у дачников ипомея трехцветная (известная как вьюнок), гармала и шалфей предсказателей находятся под строгим федеральным запретом. Наличие их на клумбе переводит вопрос в сферу уголовного преследования за незаконное культивирование, — заявил специалист.

Юрист добавил, что нередко проблемы получают владельцы запущенных участков, на которых, в отсутствии хозяев, среди сорняков вырастают и запрещенные цветы.

360.ru отметил, что также на даче нельзя сажать и культивировать грибы любого вида, содержащие запрещенные вещества.

Ранее Life.ru напомнил, что россиянам запрещено культивировать коноплю, снотворный мак, а также ряд других растений, содержащих галлюциногены и психотропные вещества.