От вьюнка до шалфея: названы дачные цветы, за выращивание которых грозит уголовное дело

Обычная дачная клумба может стать основанием для возбуждения уголовного дела, если владелец участка вырастил на ней запрещенные растения. К последним, например, относится один из видов шалфея, об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» юрист Евгений Евдокимов.
— Жесткая практика сложилась вокруг декоративных посадок, пополнивших список наркосодержащих растений. Популярная у дачников ипомея трехцветная (известная как вьюнок), гармала и шалфей предсказателей находятся под строгим федеральным запретом. Наличие их на клумбе переводит вопрос в сферу уголовного преследования за незаконное культивирование, — заявил специалист.
Юрист добавил, что нередко проблемы получают владельцы запущенных участков, на которых, в отсутствии хозяев, среди сорняков вырастают и запрещенные цветы.
360.ru отметил, что также на даче нельзя сажать и культивировать грибы любого вида, содержащие запрещенные вещества.
Ранее Life.ru напомнил, что россиянам запрещено культивировать коноплю, снотворный мак, а также ряд других растений, содержащих галлюциногены и психотропные вещества.