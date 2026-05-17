Ученые из Британии сделали новое шокирующее открытие о рождении Вселенной

Международная группа ученых обнаружила аномалии, которые ставят под сомнение почти вековую теорию о поведении Вселенной. Исследование может привести к пересмотру стандартной космологической модели, сообщает Daily Star. Материал перевел Aif.ru.
Астрономы разработали новые диагностические тесты для проверки космологической модели FLRW (Фридмана — Леметра — Робертсона — Уокера), которая описывает однородную и изотропную расширяющуюся Вселенную. Наблюдая за далекими взрывающимися звездами и крупномасштабными галактиками, ученые зафиксировали отклонения от традиционной модели.
«Мы увидели удивительное нарушение теста на согласованность FLRW, что намекает на новую физику за пределами стандартной модели», — цитирует Live Science соавтора исследования Асту Хайнесен из Института Нильса Бора и Лондонского университета королевы Марии.
Ученые обнаружили два возможных эффекта, которые могут искажать наблюдаемую геометрию Вселенной. Первый — эффект Дайера-Рёдера, возникающий из-за того, что свет от далеких объектов проходит в основном через пустые области пространства. Второй — «космическая обратная реакция», означающая, что рост крупномасштабных структур влияет на среднее расширение и размер самого пространства.
«Мы можем напрямую измерить эти эффекты на основе имеющихся космологических данных и четко отличить их от других изменений стандартной модели. Ранее это было невозможно. В этом и заключается прорыв нашей работы», — заключила Хайнесен.
