Мосты и телебашню Петербурга подсветят в цветах "Зенита" 18 мая

Ранее клуб из Петербурга стал 11-кратным чемпионом России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Петербургские мосты и телебашня 18 мая получат сине-бело-голубую подсветку в честь победы футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

В воскресенье «Зенит» в гостях обыграл «Ростов» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ и стал 11-кратным чемпионом России.

«Команде и болельщикам — поздравления с победой! В ее честь зажжены факелы Ростральных колонн. Завтра, по возвращении “Зенита” мосты и телебашня в Петербурге получат сине-бело-голубое световое оформление», — говорится в сообщении.

«Зенит» является единственным в стране клубом — обладателем всех высших национальных футбольных трофеев, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. Общий счет трофеев сегодня увеличился до 31, напомнил Беглов.

