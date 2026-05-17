В Смоленской области стартовал заключительный этап кадровой программы для участников СВО

СМОЛЕНСК, 17 мая. /ТАСС/. Заключительный модуль кадрового проекта «Герои СВОего времени», в рамках которого курсантов — слушателей программы — ждет подготовка дипломных работ, стартовал в Смоленске. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем канале в «Максе».
«Начался заключительный модуль программы “Герои СВОего времени. Смоленск”. Она является продолжением федерального проекта “Время героев”. Впереди у курсантов неделя теоретических и практических занятий, встречи с интересными людьми», — сообщил глава региона.
По словам Анохина, участники образовательной программы уже пообщались с профессором полковником полиции, начальником кафедры теории государства и права Московского университета МВД России Алексеем Клименко, дед которого с 1969 по 1987 годы руководил Смоленской областью. В этот период регион активно развивался, были созданы крупные промышленные предприятия, а в 1985 году Смоленск получил звание «Город-герой».
Кроме того, курсанты изучат работу поисковиков, обсудят методы управления конфликтами и посвятят много времени подготовке дипломных работ. «Полученные знания и опыт помогут нашим защитникам в будущей профессиональной деятельности на предприятиях и в учреждениях региона», — отметил Анохин.