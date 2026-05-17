Мостовой прокомментировал рекорд «Зенита» по числу чемпионств

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что Санкт-Петербург нельзя считать футбольной столицей страны. Об этом он высказался на фоне новостей о рекорде «Зенита» по числу чемпионских титулов.
Поводом для комментария стала информация о том, что петербургский клуб обошёл «Спартак» по количеству побед в чемпионатах России. Мостовой отметил, что столица страны остаётся Москвой, а потому и футбольный статус Санкт-Петербурга не может быть пересмотрен.
В 30-м туре Российской премьер-лиги РПЛ «Зенит» обыграл Ростов со счётом 1:0 и досрочно оформил чемпионство сезона-2025/26. Этот титул стал 11-м в истории клуба, что позволило ему опередить московский «Спартак», у которого 10 чемпионств.
Мостовой также подчеркнул, что факт чемпионства петербургского клуба является закономерным результатом текущего уровня команды и выступлений в сезоне.
Борьба за чемпионский титул в российском футболе в последние годы в значительной степени сосредоточена вокруг нескольких ведущих клубов, при этом ключевым фактором остаются стабильность состава и финансовые возможности команд.
