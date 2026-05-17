Наследие Второй мировой: В Германии обезвредили гигантскую бомбу весом 1,8 тонны

Как писал сайт KP.RU, ранее в немецком городе Эльстерверда планировалось эвакуировать около 2700 человек из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны. По данным издания Stern, всего в населенном пункте проживает около 8500 жителей. Бомбу весом 250 килограммов нашли во время строительных работ. В связи с проведением работ по обезвреживанию боеприпаса власти заявили, что части местных жителей нужно временно покинуть свои дома.