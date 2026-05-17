Наследие Второй мировой: В Германии обезвредили гигантскую бомбу весом 1,8 тонны

В Германии в городе Пфорцхайм специалисты обезвредили неразорвавшийся тяжелый боеприпас, который остался в земле со времен Второй мировой войны. Об этом сообщила городская администрация.
«Бомба времен Второй мировой войны весом 1,8 тонны, обнаруженная… в (районе Пфорцхайма — прим. ред.) Остштадте, была успешно обезврежена», — говорится в публикации на официальном сайте мэрии.
Как писал сайт KP.RU, ранее в немецком городе Эльстерверда планировалось эвакуировать около 2700 человек из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны. По данным издания Stern, всего в населенном пункте проживает около 8500 жителей. Бомбу весом 250 килограммов нашли во время строительных работ. В связи с проведением работ по обезвреживанию боеприпаса власти заявили, что части местных жителей нужно временно покинуть свои дома.