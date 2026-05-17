Факелы Ростральных колонн зажгли в Петербурге в честь чемпионства "Зенита"

Губернатор Александр Беглов поздравил игроков, тренеров, руководство, болельщиков футбольного клуба «Зенит» и всех петербуржцев с победой команды Сергея Семака, отметили в пресс-службе Смольного. Глава города подчеркнул, что завершившийся национальный чемпионат стартовал в год 100-летия «Зенита», и для Петербурга было очень важно, чтобы именно в сезоне 2025/26 годов команда одержала столь знаковую победу.