Факелы Ростральных колонн зажгли в Петербурге в честь чемпионства "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге зажглись в воскресенье вечером в честь победы «Зенита» в чемпионате России 2025/26, сообщила пресс-служба администрации губернатор города.
В воскресенье «Зенит» в гостях обыграл «Ростов» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ и стал 11-кратным чемпионом России. По итогам чемпионата «Зенит» набрал 68 очков. Серебро чемпионата взял «Краснодар» (66 очков). Бронза у «Локомотива» (53 очка).
«Петербург поздравляет “Зенит” с новым достижением праздничными огнями. Сегодня, 17 мая, с 20:00 до 23:00 на стрелке Васильевского острова зажглись факелы Ростральных колонн», — говорится в сообщении.
В пресс-службе «Зенита» сообщили ТАСС, что в 22:00 мск небоскреб «Лахта центр» и стадион «Газпром-Арена» подсветят золотым цветом.
Губернатор Александр Беглов поздравил игроков, тренеров, руководство, болельщиков футбольного клуба «Зенит» и всех петербуржцев с победой команды Сергея Семака, отметили в пресс-службе Смольного. Глава города подчеркнул, что завершившийся национальный чемпионат стартовал в год 100-летия «Зенита», и для Петербурга было очень важно, чтобы именно в сезоне 2025/26 годов команда одержала столь знаковую победу.
«Теперь у Петербурга больше всего побед в футбольном чемпионате России — 11. Благодаря “Зениту” — яркому спортивному символу Северной столицы, — наш город отныне по праву называется футбольной столицей страны», — сказал Беглов.