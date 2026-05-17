Два истребителя потерпели крушение во время авиашоу в США

Два американских истребителя столкнулись в воздухе и рухнули на землю во время авиашоу в Соединенных Штатах Америки. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщили в WSAV-TV.
По информации СМИ, самолеты EA-18G Growler врезались в воздухе на авиабазе Маунтин-Хоум во время показательных полетов. Четыре человека, которые находились в кабине экипажа, катапультировались. Точной информации об их состоянии в настоящее время нет.
— Официальные лица заявили, что произошел «авиационный инцидент», на месте происшествия находятся аварийные службы, и «ведется расследование», — говорится в материале.
В ноябре прошлого года в ходе проведения Dubai Airshow очевидцы сообщили о крушении самолета. Разбился индийский истребитель Tejas. На территории, где проходило мероприятие, сразу усилили меры безопасности. Над местом аварии поднялся плотный столб черного дыма.
Ранее в польском городе Радом потерпел крушение истребитель F-16, его пилот погиб в результате авиакатастрофы. По данным СМИ, трагедия произошла во время подготовки к авиашоу в городе.