В США два истребителя столкнулись в воздухе и взорвались

В США два истребителя «Гроулер» потерпели крушение во время авиационного шоу при выполнении трюка, экипажи катапультировались. Об этом сообщила местная газета Idaho Statesman.
По данным издания, авиаинцидент произошел на авиабазе Маунтин-Хоум. Всем четырем пилотам удалось катапультироваться.
«В небе после аварии были видны четыре парашюта», — передает местное отделение телеканала ABC.
Очевидцы опубликовали в соцсетях, как один самолет залетел сверху на другой и коснулся его нижней частью фюзеляжа. После этого выстреливают катапульты. В небе раскрываются парашюты, истребители падают и взрываются.
