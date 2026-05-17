Роспотребнадзор пояснил, есть ли риск распространения лихорадки Эбола в России

Очередную вспышку смертельного заболевания — лихорадки Эбола — зафиксировали специалисты в Республике Конго. В российском Роспотребнадзоре заявили, что риск появления этой болезни в нашей стране отсутствует. Об этом пишет 360.ru.
«В рамках федерального проекта “Санитарный щит”, направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию Российской Федерации, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется автоматизированная информационная система “Периметр” для оценки и минимизации рисков. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует», — отметила пресс-служба.
Ведомство сотрудничает со странами Африки для мониторинга ситуации по распространению опасных инфекций, — например, лихорадок Эбола, Марбурга и Лассы. На территории «черного» континента работают научные центры с участием российских специалистов, открыты мобильные противоэпидемические лаборатории. В Роспотребнадзоре заявили, что такое сотрудничество помогает быстро получать информацию о новых эпидемиологических рисках и сдерживать распространение заболеваний непосредственно в районах вспышек.