Обладатель "Золотого мяча" Дембеле получил травму перед финалом Лиги чемпионов

Дембеле 29 лет, он выступает за ПСЖ с 2023 года. Форвард является трехкратным чемпионом Франции, дважды завоевывал кубок страны, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Ранее француз выступал за «Барселону», с которой трижды становился чемпионом Испании, германскую «Боруссию» из Дортмунда и «Ренн». В 2025 году Дембеле стал обладателем «Золотого мяча».