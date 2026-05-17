Обладатель "Золотого мяча" Дембеле получил травму перед финалом Лиги чемпионов

В решающем матче Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с "Арсеналом"

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Обладатель «Золотого мяча», французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле был заменен из-за травмы в первом тайме матча заключительного тура чемпионата Франции по футболу с «Парижем».

На 27-й минуте вместо Дембеле на поле появился Гонсалу Рамуш. Ранее ТАСС сообщал, что Дембеле вошел в состав сборной Франции на чемпионат мира.

ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, за тур до окончания чемпионата Франции обеспечил себе победу в турнире. 30 мая парижская команда в финале Лиги чемпионов сыграет с английским «Арсеналом». Встреча пройдет в Будапеште.

Дембеле 29 лет, он выступает за ПСЖ с 2023 года. Форвард является трехкратным чемпионом Франции, дважды завоевывал кубок страны, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Ранее француз выступал за «Барселону», с которой трижды становился чемпионом Испании, германскую «Боруссию» из Дортмунда и «Ренн». В 2025 году Дембеле стал обладателем «Золотого мяча».

В составе сборной Франции футболист становился чемпионом мира (2018) и серебряным призером турнира (2022).

