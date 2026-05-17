Учительница Путина рассказала, что не давала президенту хвастаться немецким

Первая учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что после его работы в ГДР не давала ученику хвастаться знанием немецкого языка.
Глава государства по окончании института имени Андропова уехал в ГДР, где проработал с 1985 по 1990 год.
— Мы с ним беседовали. Он мне все время предлагал: «Будем говорить на немецком или на русском?» Я говорю: «А ты что мне готовишь, сюрприз или каузу какую-нибудь?». Он смеется. Я говорю: «Ты не хвастайся мне, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, что такое среди немцев, среди народа прожить пять лет. Было бы стыдно, если бы ты прожил несколько лет в Германии и не мог поговорить по-немецки», — призналась педагог корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.
Также Гуревич рассказала, что российский лидер всегда с удовольствием принимал от нее в подарок домашние заготовки, например консервированные огурцы. По ее словам, Путин испытывает уважение к ее труду, и это также касается домашних заготовок.
Педагог также поделилась воспоминаниями о школьных годах политика. По ее словам, будущий президент России был «самым сильным мальчишкой» в школе, и никто не осмеливался с ним в конфликтовать.