Синоптик Шувалов: во время волны жары с 18 по 21 мая в Москве не будет осадков

После 18 мая синоптики в Москву придет аномальная жара, синоптики обещают, что температура воздуха прогреется до +30 градусов. Это на 8−10 градусов превысит климатическую норму, а сам жаркий период растянется как минимум на пять дней.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отмечает, что установится аномальная жара, а не придет волна тепла.
20 и 21 мая в московском регионе могут быть установлены новые температурные рекорды для этих дат.
— Пока на протяжении пяти-семи дней это предел достоверного прогнозирования. Существенного ослабления жары не ожидается, не видно, — говорит Шувалов 360.ru.
Данная волна тепла ожидается сухой, осадков почти не будет. В отличие от летних волн жары, когда повышение температуры сопровождается ливнями и грозами.
Жаркий сухой воздух из Казахстана и Средней Азии направляется через Поволжье в столицу.
— +28°C — это на окраинах, — уточняет Шувалов в беседе с aif.ru. — +31°C — в районах Центрального административного округа, таких, как Тверской, Мещанский, Хамовники, Арбат, Басманный, Китай-город. Там историческая застройка, много камня. И город его зажимает кольцом.
Повышенные температурные показатели затронут обширную территорию: Московскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Костромскую и Ивановскую области, сообщает ОТР.