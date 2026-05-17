Невролог Романюк: поездки на природу могут привести к спазмам барорецепторов

Поездка на природу может закончиться приступом мигрени вместо долгожданного отдыха. О подобной перспективе рассказала врач-невролог Валентина Романюк.
Особенно тяжело смену обстановки переносят метеозависимые: резкие перепады температуры, влажности и атмосферного давления становятся таким же сильным триггером, как недосып или алкоголь. Часто с подобным сталкиваются жители городов, привыкшие к «фильтрованной» среде с кондиционерами и отоплением. В итоге сосуды становятся менее адаптированы к резким изменениям погоды.
— Барорецепторы — чувствительные клетки в стенках сосудов шеи и головы — реагируют на колебания атмосферного давления, что может приводить к спазму или, наоборот, расширению сосудов мозга и запускать мигренозный приступ у предрасположенных людей, — говорит врач Life.ru.
Почувствовать приближающуюся волну боли можно уже за 20−60 минут. Врач отмечает, что появляются зрительные эффекты, онемение или ощущение «мурашек» в лице или руке.
Если приступ начинается спустя несколько часов после смены погоды, мешает есть, спать или разговаривать и не проходит в течение двух часов, высока вероятность, что это именно мигрень, а не обычная головная боль. При первых признаках мигрени важно не ждать, пока боль усилится, а сразу принимать меры, особенно если вы находитесь далеко от дома.
Стоит перейти в тень и принять горизонтальное положение. Сделать прохладный компресс на лоб или шею, он уменьшит расширение сосудов и ослабит ослабляет боль. Нужно выпить воды или раствор с электролитами, так как обезвоживание усиливает приступ.
Головная боль может предвещать инсульт. Хронические боли свидетельствуют о неблагоприятной ситуации и необходимости срочно обращаться к врачу и решать этот вопрос, сообщает ОТР.
Периодически возникающая головная боль, которую не удается снять стандартными обезболивающими, одной и даже двумя таблетками, особенно если боль становится регулярной или ее характер меняется, — это серьезный сигнал организма, который нельзя игнорировать, пишет Lenta.ru.