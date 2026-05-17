Невролог Романюк: поездки на природу могут привести к спазмам барорецепторов

Если приступ начинается спустя несколько часов после смены погоды, мешает есть, спать или разговаривать и не проходит в течение двух часов, высока вероятность, что это именно мигрень, а не обычная головная боль. При первых признаках мигрени важно не ждать, пока боль усилится, а сразу принимать меры, особенно если вы находитесь далеко от дома.