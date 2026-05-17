Вечером 17 мая ВСУ атаковали Ростовскую область, в Таганроге работают силы ПВО

В Таганроге в третий раз за день работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 мая жителей Таганрога предупредили об угрозе применения БПЛА. В своем канале МАХ глава города Светлана Камбулова призвала людей сохранять спокойствие.

— Внимание! Работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! — говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что вести фото- и видеосъемку происходящего запрещено. В случае обнаружения беспилотников нужно сообщить в полицию или в службу — 112.

— Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие!

Напомним, что минувшей ночью, а также утром и днем 17 мая донской регион атаковали украинские беспилотники. Силы ПВО перехватили и уничтожили дроны в Таганроге, Аксайском, Азовском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах Ростовской области.

В Азове взрывная волна повредила остекление в здании филиала ДГТУ. В селе Натальевка Неклиновского района обломки дронов упали на крышу одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Информация о пострадавших не поступала, будет уточняться.

