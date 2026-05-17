Зоопсихолог Капустина: гиперактивность кошки может указать на гормональный сбой

Иногда кошки становятся чрезмерно активными: носятся по квартире, не могут успокоиться, проявляют беспокойство даже в привычной обстановке. Такое поведение может быть не просто проявлением игривости, а сигналом о возможных проблемах со здоровьем.
Гиперактивность иногда связана с нарушениями в работе нервной системы, гормональными сбоями или заболеваниями щитовидной железы.
Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, на что может указывать чрезмерная активность. Чаще всего ее провоцируют неврологические расстройствам или сбои в работе щитовидной железы, пишет NEWS.ru.
Однако, если кошка сохраняет хороший аппетит, выглядит жизнерадостной, а ее энергичность не кажется навязчивой или лихорадочной, то, вероятно, ей живется комфортно, а условия содержания улучшились.
Эксперт подчеркнула, что при любых внезапных переменах в поведении животного рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным врачом.