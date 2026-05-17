Зырянов назвал "Зенит" лучшей командой России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» является лучшей командой России. Об этом заявил председатель правления сине-бело-голубых Константин Зырянов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» в матче заключительного, 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и в 11-й раз стал чемпионом России.
«Я верил до последнего. Вы знаете, если не верить, что мы станем чемпионами, можно даже не браться за это дело. Мы выполнили задачу, мы стали чемпионами, мы вернули золото в Петербург. Мы лучшая команда России», — сказал Зырянов.
«Зенит» становился победителем чемпионата России в семи из последних восьми сезонов. Год назад титул впервые завоевал «Краснодар».