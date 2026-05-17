В Москве за проезд по части МСД с понедельника не будут взимать плату

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На участках Московского скоростного диаметра (МСД) от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов в Москве с понедельника временно не взимается плата, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что движение временно закрыто в обоих направлениях на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от пятого проезда Подбельского до Щелковского шоссе в Москве.
«С 18 мая временно не взимается плата на участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов. Правила оплаты на других участках МСД остаются прежними», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что для объезда закрытых участков следует использовать альтернативные маршруты: если едете по МСД от Ярославского шоссе к Щелковскому, двигайтесь по пятому проезду Подбельского, затем по Щелковскому шоссе.
«Если едете по МСД от шоссе Энтузиастов к Ярославскому шоссе, поверните на Щелковское шоссе и следуйте в сторону области», — подчеркивается в сообщении.