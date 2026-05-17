Бронзовый призер Евро-2008 футболист Олег Иванов завершил карьеру

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Олег Иванов завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба казанского «Рубина», за который полузащитник выступал с 2022 года.
«Рубин» в заключительном туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:2.
«Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провел последний матч в игровой карьере. После матча с “Пари НН” прошла церемония, в ходе которой партнеры по команде и болельщики попрощались с капитаном “Рубина”, — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.
Иванову 39 лет, он входил в заявку сборной России на чемпионат Европы 2008 года. За национальную команду он провел 5 матчей и сделал 2 голевые передачи. Полузащитник, помимо «Рубина», выступал за «Уфу», грозненский «Ахмат», «Ростов», самарские «Крылья Советов», краснодарскую «Кубань», подмосковные «Химки» и московский «Спартак».