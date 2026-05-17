В России резко выросло число мужчин, уходящих в декретный отпуск

Каждый седьмой отпуск по уходу за ребёнком в России сегодня оформляется на отца, следует из данных Социального фонда РФ, на которые ссылается издание «Коммерсантъ». Рост показателя резко ускорился в последние годы.
По информации фонда, в 2025 году декретный отпуск оформили 226,1 тыс. мужчин, что составляет около 14% от общего числа таких отпусков. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был на уровне 81,5 тыс., а в 2021—2023 годах — порядка 30 тыс. случаев, или 2−3%.
В Социальном фонде отмечают, что динамика объясняется изменениями в правилах начисления пособий. С 2024 года родитель может получать выплаты по уходу за ребёнком и при этом продолжать трудовую деятельность. Это сделало оформление отпуска более выгодным для семей, особенно в случаях, когда основным кормильцем выступает человек с более высоким доходом.
В законодательстве предусмотрено, что право на отпуск по уходу за ребёнком сохраняется за любым из родителей, а также может перераспределяться между ними в течение установленного срока. Оформление требует согласования с работодателем и подачи заявления, при этом порядок выплат регулируется едиными нормами Социального фонда.
