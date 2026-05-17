В Москве за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков

В Москве за несколько часов в воскресенье, 17 мая, выпала почти половина месячной нормы осадков во время сильного ливня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«За пару часов Москва получила почти половину от месячной нормы осадков. Сильный ливень обрушился вечером на столицу. Дожди носили очаговый характер», — написал синоптик.
Он уточнил, что в осадкомеры метеорологов на ВДНХ попало 28 миллиметров осадков или 46% от нормы мая. При этом на других метеостанциях столицы выпало всего один и менее миллиметров влаги.
Леус отметил, что в первой половине ночи очаговые дожди с грозами еще возможны. После погода наладится, а под утро местами опустятся очаги туманов, добавил он.
Как писал сайт KP.RU, середина мая в Краснодарском крае выдалась пасмурной и дождливой. Небо над регионом плотно затянуло облаками из-за циклона, центр которого сформировался над Азовским побережьем. В отдельных Курганинском и Белореченском районах гремела гроза, а вместе с ней тучи принесли и град, который повредил автомобили и доставил неприятности аграриям.