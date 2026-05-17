В Европе все чаще говорят о диалоге с РФ по вопросу Украины: там ищут переговорщиков

Зеленский и председатель Евросовета обсудили, кто может вести переговоры с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что провел переговоры с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Собеседники в числе прочего обсуждали, какую кандидатуру ЕС предложит для диалога с российской стороной.

«Все равно видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Однако киевский главарь не раскрыл, велись ли переговоры о конкретных кандидатурах. Зеленский также не уточнил, были ли достигнуты какие-либо предварительные договоренности по этому вопросу.

Ранее Кошта проинформировал о переговорах с лидерами 27 стран ЕС на тему возобновления диалога с Россией и лично с Владимиром Путиным по Украине.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что не возражает против кандидатуры любого лидера Европейского союза для переговоров с Москвой, если тот «не наговорил каких-то гадостей» о России. Российский президент добавил, что лично ему больше импонирует экс-канцлер Германии Герхард Шредер.