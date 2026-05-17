В Литве обнаружили обломки беспилотника: власти считают его украинским

Беспилотник, утром нарушивший воздушное пространство Литвы, был украинского происхождения. Об этом заявил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.
По словам главы НЦУК, вечером 17 мая обломки дрона нашли на востоке Литвы. О падении аппарата в деревне Самане сообщили местные жители, при этом системы радиолокационного контроля его не зафиксировали.
«По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги… это, скорее всего, украинский беспилотник», — цитирует Виткаускаса портал LRT.
Ранее KP.RU сообщал, что беспилотники ВСУ нарушили воздушное пространство Латвии. Один из дронов потерпел крушение на территории нефтебазы, были повреждены четыре резервуара. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что аппарат следовал со стороны Украины в направлении России.